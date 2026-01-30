sorpreso a rubare con un complice in un supermercato a como insulta e minaccia i clienti denunciato 57enne

Un uomo di 57 anni è stato fermato ieri nel supermercato di Como mentre cercava di rubare con un complice. Quando è stato scoperto, ha iniziato a insultare e minacciare i clienti presenti. La polizia lo ha denunciato per furto e minacce.

Un 57enne è stato denunciato per furto e minacce al termine di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri in un supermercato di Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre merce dagli scaffali insieme a un complice. La refurtiva, del valore di 50 euro, è stata recuperata e restituita. Tentato furto in un supermercato di Como Le conseguenze per il responsabile Il ruolo della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine Tentato furto in un supermercato di Como L’episodio si è verificato nella giornata di ieri presso un supermercato situato in via Magenta a Como. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it

