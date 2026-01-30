Sony sta per lanciare una PlayStation Portal OLED secondo un noto leaker

Sony si prepara a lanciare una nuova versione di PlayStation Portal. Secondo un leaker affidabile, questa versione avrà uno schermo OLED e potrebbe arrivare già entro la fine dell’anno. Per ora, Sony non ha confermato nulla, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti.

Sony potrebbe essere pronta a rinnovare PlayStation Portal con una versione dotata di schermo OLED. L'indiscrezione arriva dal leaker Kepler, noto per le sue anticipazioni legate alla produzione hardware, che parla di un nuovo modello in arrivo già nel corso di quest'anno. Al momento non esistono annunci ufficiali, ma il rumor si inserisce in un contesto di risultati migliori del previsto per la periferica e proprio questo successo avrebbe spinto Sony a valutare una revisione del prodotto. Il cambiamento chiave, secondo il leaker, sarebbe facilmente riassumibile in una sola parola: OLED. Le informazioni disponibili sono poche ma significative.

