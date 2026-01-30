La frase riassume il legame tra Roma e Parigi: due città che si confrontano e si completano. Oggi, questa idea torna a circolare tra i cittadini, tra chi le vive quotidianamente e chi le osserva da lontano. La frase, breve ma forte, mette in luce come entrambe abbiano un valore unico e insostituibile. La questione resta aperta: sono davvero così simili o sono solo due mondi diversi che si cercano e si riconoscono? La risposta, forse, sta nel modo in cui ognuno di noi le percepisce.

Roma, 30 gennaio 2026 – Solo Roma è degna di Parigi, solo Parigi è degna di Roma. Il legame che unisce le due città è racchiuso interamente in questo motto. A un primo sguardo può sembrare campanilistico agli occhi dei più critici e, allo stesso tempo, inaccettabile per i nazionalisti più ortodossi, italiani come francesi. Eppure il rapporto che lega Roma e Parigi, anzi Italia e Francia, è millenario, secolare. Una lunghissima tradizione, un infinito tracciato di vita: l’impero romano, la cristianità medievale, il Rinascimento, l’umanesimo, le rivoluzioni, le restaurazioni, le guerre mondiali. Poi democrazia, libertà, Europa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Roma Parigi

Le recenti aggressioni nelle grandi città europee, come Londra, Parigi e New York, evidenziano l'importanza di affrontare la sicurezza urbana in modo efficace.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Roma VS Parigi

Ultime notizie su Roma Parigi

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Roma-Parigi: 70 anni di gemellaggio; Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi: settant’anni di un legame senza confini; Gemellaggio Roma-Parigi: si accende la Fontana di Trevi - Radio Globo; In cerca di idee | I 70 anni del gemellaggio di Roma e Parigi.

Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi: settant’anni di un legame senza confini(TurismoItaliaNews) Il 2026 segna infatti una tappa storica nelle relazioni tra le due città: il gemellaggio tra Roma e Parigi fu ufficialmente siglato il 30 gennaio 1956, in un’Europa ancora segnata ... turismoitalianews.it

Parigi e Roma gemelle da 70 anni. I sindaci Gualtieri e Hidalgo celebrano l’anniversarioSottoscritto il 30 gennaio 1956, il gemellaggio tra le due capitali è racchiuso in un motto: Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi ... romatoday.it

"Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi". Questo il motto che racchiude il legame tra le due capitali, sottoscritto il 30 gennaio 1956 e che in questi giorni verrà rinnovato - facebook.com facebook

Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi: settant’anni di un legame senza confini. Nel 2026 70° anniversario del loro gemellaggio Leggi la notizia bit.ly/4riCUVz #Parigi #roma #paris #tourismrome #ExploreFrance @IT_AtoutFrance @Barbar x.com