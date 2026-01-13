Non solo sicurezza | ecco cosa insegna la lezione di Londra Parigi e New York

Le recenti aggressioni nelle grandi città europee, come Londra, Parigi e New York, evidenziano l'importanza di affrontare la sicurezza urbana in modo efficace. Questi eventi, purtroppo frequenti, rappresentano segnali che richiedono attenzione e strategie mirate. Comprendere le dinamiche e le soluzioni adottate nelle metropoli internazionali può offrire spunti utili per migliorare la sicurezza nei contesti locali.

L'ennesima aggressione nell'area della stazione Termini non è una notizia. È un segnale. L'ennesimo, appunto. Un episodio che si aggiunge a una lunga serie e che riporta al centro una questione irrisolta: la sicurezza reale, percepita e quotidiana nel principale snodo ferroviario del Paese. Termini non è solo una stazione. È un quartiere, una zona di passaggio, un crocevia urbano dove si concentrano marginalità, flussi turistici, degrado e criminalità minuta. Ed è soprattutto l'area esterna alla stazione — piazza dei Cinquecento, via Giolitti, via Marsala, i sottopassi — a rappresentare il punto più fragile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

