Padel e solidarietà donati oltre 4mila euro all' Ail di Ravenna

11 dic 2025

Il Ravenna Padel Center ha partecipato alla campagna di raccolta fondi

Domenica 7 dicembre 2025, in occasione della tradizionale campagna di raccolta fondi "Stelle di Natale AIL", il Ravenna Padel Center ha formalmente consegnato il proprio contributo annuale a sostegno di Ail Ravenna, l'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Il contributo.

