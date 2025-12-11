Padel e solidarietà donati oltre 4mila euro all' Ail di Ravenna
Il Ravenna Padel Center ha partecipato alla campagna di raccolta fondi
Domenica 7 dicembre 2025, in occasione della tradizionale campagna di raccolta fondi "Stelle di Natale AIL", il Ravenna Padel Center ha formalmente consegnato il proprio contributo annuale a sostegno di Ail Ravenna, l'associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Il contributo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il Fabs si accende... di solidarietà! 2° Torneo di Natale – Mister Sorriso 21 dicembre – ? inizio ore 15:30 Il Fabs Padel Center si accende nel periodo più magico dell’anno per sostenere un’iniziativa speciale dedicata alla beneficenza. Insieme all - facebook.com Vai su Facebook