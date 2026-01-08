La bufala di Maduro trasportato in un furgone bianco a New York con le porte spalancate

Un video diffuso online mostra Nicolás Maduro in un furgone bianco con le porte aperte mentre attraversa le strade di New York. La scena ha suscitato dubbi sulla sua autenticità e sul contesto reale dell’immagine. Si tratta di una clip che ha generato molte speculazioni, ma non ci sono conferme ufficiali riguardo alla veridicità dell’accaduto né alle circostanze che vi si nascondono.

Circola un video che mostrerebbe Nicolás Maduro mentre viene fatto sfilare per le strade di New York, esposto all’interno di un furgone con le portiere aperte come un trofeo di guerra. Il filmato viene presentato come la prova di una precisa scelta simbolica degli Stati Uniti dopo la cattura del presidente venezuelano. Di fatto, niente di tutto questo Per chi ha fretta. Nicolás Maduro non si trovava nel furgone bianco.. Maduro e la moglie sono stati trasferiti a bordo di un mezzo militare blindato, come mostrato da NBC News.. Il furgone con le portiere aperte trasportava solo uomini della scorta armata. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Le porte spalancate a chi predica l'odio Leggi anche: Maduro trasportato in tribunale a New York: ecco il corteo blindato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La bufala di Maduro trasportato in un furgone bianco a New York con le porte spalancate - Maduro e la moglie sono stati trasferiti a bordo di un mezzo militare blindato, come mostrato da NBC News. open.online

Landini ormai fuori controllo nega la dittatura di Maduro mentre ai cortei dove partecipa la Cgil vengono insultati i venezuelani che parlano del terrore e della povertà nel loro Paese. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.