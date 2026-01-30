Questa mattina alle 11 si gioca il match che mette in palio il biglietto per la finale. Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidano per conquistare il prossimo passo verso il trofeo. Chi vince, affronterà domenica Carlos Alcaraz.

Intorno alle ore 11 italiane avrà inizio l'incontro che deciderà chi tra Jannik Sinner e Novak Djokovic raggiungerà Carlos Alcaraz nella finalissima di domenica. Favorito d'obbligo è l'azzurro ma il serbo è reduce da un gran Australian Open e soprattutto dalle ultime gare in cui ha giocato poco risparmiando energie a causa del ritiro dei suoi avversari. Ilgiornale.it segue l'evento in tempo reale con le fasi salienti di ogni game e il punteggio sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner-Djokovic vale la finale

La semifinale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic promette di essere uno dei match più attesi dell’anno.

SINNER BATTE DJOKOVIC E VOLA IN FINALE!

