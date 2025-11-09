Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | guida completa alla disciplina

La storia dell’hockey su ghiaccio affonda le radici nel Canada dell’inizio del XIX secolo, quando sui laghi ghiacciati del nord iniziò a prendere forma quello che sarebbe diventato uno degli sport più appassionanti e seguiti al mondo. Il termine stesso, “hockey”, deriva dall’antica parola francese “hocquet” che significa bastone, un’eredità linguistica che testimonia le contaminazioni europee di questo gioco nato nelle terre del Commonwealth. Fu solo intorno al 1860 che la palla venne sostituita dal disco, quel cilindretto nero di gomma vulcanizzata che sarebbe diventato l’emblema della disciplina. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

