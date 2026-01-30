Sindaco di Bolano sostituisce l’assessore Scappazzoni dopo tensioni interne nel governo locale

Il sindaco di Bolano, Paolo Adorni, ha deciso di sostituire l’assessore Elisa Scappazzoni. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e difficoltà nel rapporto tra i due. Adorni ha revocato le deleghe all’assessore, che si trovava ormai in rotta con la maggioranza. La soluzione sembra definitiva e segna un nuovo passo nel governo locale.

Il sindaco di Bolano, Paolo Adorni, ha revocato le deleghe all’assessore Elisa Scappazzoni, ufficialmente in seguito a un deterioramento irreversibile della collaborazione all’interno della giunta. La decisione, presa nei giorni scorsi, conclude un anno di tensioni crescenti tra l’assessore ai servizi sociali e la maggioranza comunale. Scappazzoni, eletta con oltre ottocento voti in una lista civica vicina al centrosinistra, non ha più alcun ruolo di responsabilità nel governo locale, nonostante fosse stata tra i candidati più votati alle elezioni del 2024. L’atto amministrativo è stato motivato da un “affievolimento del rapporto di fiducia” e da un “disallineamento con l’operato della giunta”, secondo quanto dichiarato dal sindaco in un comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sindaco di Bolano ha revocato l’incarico all’assessore Scappazzoni.

