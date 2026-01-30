Sicurezza e affidabilità da oggi i profili social dell' ASL di Avellino hanno il badge di verifica Meta

Da oggi i profili social dell’Asl di Avellino sono ufficialmente verificati da Meta. Facebook e Instagram dell’azienda sanitaria hanno ricevuto il badge di verifica, un segno che attesta la loro autenticità. Ora i cittadini possono seguire i canali ufficiali senza dubbi, sapendo di interagire con le pagine autentiche dell’Asl. La verifica mira a rafforzare la trasparenza e la fiducia tra l’azienda e la comunità locale.

Una spunta blu su Facebook ed Instagram per una maggiore sicurezza, trasparenza e affidabilità per cittadini e istituzioni che seguono le pagine dell'Azienda sanitaria locale I profili Facebook ed Instagram dell'Asl Avellino conseguono la verifica Meta. Si tratta di un riconoscimento che certifica l'autenticità dei canali digitali dell'Azienda sanitaria locale e rafforza il rapporto di fiducia con i cittadini. La spunta blu, rilasciata dalla piattaforma Meta a seguito di un processo di validazione dell'identità istituzionale, rappresenta un elemento fondamentale nella comunicazione pubblica in ambito sanitario.

