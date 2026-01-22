Studente cade addosso ad una docente che perde il posto per i giorni di malattia | il caso finisce sul tavolo di Valditara

Un incidente in aula ha portato alla perdita del posto di una docente precaria, successivamente riclassificato come malattia dall’Inail. La vicenda, che ha coinvolto anche uno studente, è ora oggetto di attenzione e discussione, con il caso finito sul tavolo del ministro Valditara. La situazione evidenzia le complessità legate alle procedure di infortunio e alle conseguenze occupazionali nel settore scolastico.

Una docente precaria è stata licenziata dopo un infortunio in classe riclassificato come malattia dall'Inail. Superato il limite di assenze, la scuola ha risolto il contratto. Il legale ha scritto a Valditara definendo la vicenda "kafkiana" e chiedendo il ripristino urgente delle tutele. Un incidente avvenuto tra i banchi di scuola ha innescato una complessa vicenda amministrativa che ha portato al licenziamento di una maestra precaria. La questione riguarda una docente in servizio presso una scuola primaria della provincia di Bari ed è stata portata all'attenzione del Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara tramite una segnalazione formale.

