Patronesse e Croce Gialla | il 13 dicembre si festeggiano i 125 anni di vita

Anconatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre, Ancona celebra un traguardo importante con i 125 anni di patronesse e Croce Gialla, le due associazioni più longeve del terzo settore locale. Un doppio appuntamento che sottolinea la lunga storia di impegno e servizio alla comunità, testimoniando il loro ruolo fondamentale nel tessuto sociale della città sin dai primi del Novecento.

Doppio appuntamento e doppia festa per le due associazioni più longeve nell’ambito del terzo settore ad Ancona, dai primi del Novecento. O, per meglio, dire, proprio nel 1900. Si tratta delle Patronesse del Salesi (nate con l’Ospedale sorto in Via Corridoni per sostenere bambini e famiglie. Anconatoday.it

Immagine generica