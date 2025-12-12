Patronesse e Croce Gialla | il 13 dicembre si festeggiano i 125 anni di vita
Il 13 dicembre, Ancona celebra un traguardo importante con i 125 anni di patronesse e Croce Gialla, le due associazioni più longeve del terzo settore locale. Un doppio appuntamento che sottolinea la lunga storia di impegno e servizio alla comunità, testimoniando il loro ruolo fondamentale nel tessuto sociale della città sin dai primi del Novecento.
Doppio appuntamento e doppia festa per le due associazioni più longeve nell’ambito del terzo settore ad Ancona, dai primi del Novecento. O, per meglio, dire, proprio nel 1900. Si tratta delle Patronesse del Salesi (nate con l’Ospedale sorto in Via Corridoni per sostenere bambini e famiglie. Anconatoday.it125 ANNI DI CURA E SOLIDARIETÀ Corso Garibaldi (altezza ex Metropolitan) – Ancona Sabato 13 dicembre Dalle ore 15:00 Un pomeriggio speciale insieme a Le Patronesse dei Salesi e alla Croce Gialla Ancona, con il patrocinio del Comune - facebook.com Facebook