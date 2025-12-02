Schlein critica il governo per i rapporti con Israele e Fassino parla alla Knesset | Paese democratico anche negli ultimi due anni

Il deputato del Pd Piero Fassino fa da ponte con i colleghi di maggioranza verso Israele, Paese che comunque, ha detto oggi pomeriggio collegato in diretta dal Parlamento di Gerusalemme, per lui “è una società aperta, una società libera, una società democratica, una società che anche su questi due anni – quelli dell’invasione della Striscia di Gaza, ndr – e sulle prospettive ha una dialettica democratica per chi propone certe soluzioni e chi ne propone altre”. Senza specificare le soluzioni in campo, tra cui al momento avrebbe dovuto menzionare anche il genocidio in corso. Ilfattoquotidiano.it ha provato a contattare Fassino per ulteriori chiarimenti, ma al momento risulta irraggiungibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein critica il governo per i rapporti con Israele e Fassino parla alla Knesset: “Paese democratico, anche negli ultimi due anni”

