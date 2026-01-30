Sette possibili sviluppi in Medio Oriente | il quadro strategico presentato al presidente americano

Il Pentagono ha mostrato al presidente americano sette possibili vie d’azione nel Medio Oriente. L’amministrazione cerca di capire come rispondere a un’eventuale escalation dell’Iran. La situazione resta tesa e le opzioni sono sul tavolo.

Il Pentagono ha presentato al presidente degli Stati Uniti un’analisi strategica complessa sulle possibili evoluzioni del conflitto nel Medio Oriente, delineando sette scenari di risposta militare a un eventuale escalation da parte dell’Iran. L’incontro, avvenuto a Washington a gennaio 2026, ha coinvolto i vertici della difesa americana e ha messo al centro del dibattito le conseguenze strategiche, umanitarie e geopolitiche di ogni opzione. Non si tratta di un’ipotesi lontana: le tensioni si sono acuite dopo l’espansione delle attività iraniane nel Golfo Persico e nei territori controllati da Hezbollah in Libano, con un aumento degli attacchi con droni e missili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

