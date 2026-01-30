Oggi inizia la 23ª giornata di Serie A con la prima partita all’Olimpico. La giornata si concluderà martedì con il Milan che gioca in trasferta a Bologna. Tutte le partite saranno trasmesse su Sky e DAZN, con orari e programmazione già ufficiali. Gli appassionati possono seguire gli incontri in diretta streaming o in tv, senza perdere neanche un minuto di azione.

La giornata calcistica si apre all'Olimpico e si chiude martedì con la trasferta del Milan a Bologna: Date, orari e programmazione completa della 23ª giornata di Serie A 20252026. La 23ª giornata della Serie A 20252026 si apre con l'anticipo Lazio-Genoa, inaugurando un lungo turno ricco di emozioni. Tra scontri salvezza e ambizioni europee, ogni punto diventa decisivo: ecco il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Calendario della giornata con orari e incontri su Sky e DAZN La 23ª giornata di Serie A arriva in un momento chiave della stagione, dopo un turno di Coppe Europee che ha visto le squadre della parte alta della classifica scendere in campo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Serie A oggi: dove vedere tutte le partite della 23ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

