Serena Brancale si prepara a conquistare il palco di Sanremo con il suo nuovo brano, “Qui con me”. Un pezzo che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico, portando tutta la sua energia e il suo talento. La sua musica si fonde con l’atmosfera del festival, creando un momento di grande attesa e curiosità. Un’occasione speciale per mostrare ancora una volta la sua autentica capacità artistica.

© Lopinionista.it - Il titolo del brano con cui Serena Brancale sarà in gara al 76esimo Sanremo è “Qui con me”

SANREMO – Serena Brancale porterà sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo il brano dal titolo “Qui con me” (Isola degli Artisti Atlantic Records Italy Warner Music Italy). Un ritorno all’Ariston che arriva dopo la sua partecipazione nella scorsa edizione con “Anema e Core”, certificato platino, che ha conquistato pubblico e critica: un inno all’amore autentico che, dopo la sua presenza sanremese, ha continuato a scalare le classifiche, confermando Serena come una delle voci più originali e apprezzate del panorama italiano. Reduce da un’estate ricca di musica, in cui ha portato in giro uno show potente, colorato e ricco di contaminazioni: tra jazz, soul, elettronica, dialetto e groove, la cantautrice ha creato un’esperienza live totalizzante, capace di sorprendere il pubblico fino all’ultimo brano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

