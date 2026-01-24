Monteforte Irpino maxi sequestro di rifiuti pericolosi | blitz dei Carabinieri in un’officina
I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino hanno eseguito un maxi sequestro di rifiuti pericolosi durante un controllo presso un’officina meccatronica. L’intervento, svolto in collaborazione con le forze territoriali, si inserisce in un’attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, finalizzata a tutelare l’ambiente e la salute pubblica. Sono state identificate e deferite all’autorità competente eventuali responsabilità legate alla gestione dei rifiuti.
Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
