Capitale italiana della cultura ci mostra l' isola scomparsa | viaggio alla scoperta della Ferdinandea
Emerse dal mare nel 1831 e scomparve pochi mesi dopo. Le rocce vulcaniche di Ferdinandea continuano a esercitare un fascino unico. Un’isola effimera, al centro di dispute internazionali ottocentesche e da sempre custodita nell’immaginario dei siciliani come un luogo sospeso fra storia e leggenda. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Arte, teatro, musica e ricerca al centro del programma di "L'Aquila Capitale italiana della cultura 2026". La presentazione questa mattina, a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in Largo Chigi. Alla conferenza stam - facebook.com Vai su Facebook
Pesaro ha celebrato nel 2024 il suo anno da Capitale italiana della Cultura, lasciando un’eredità di eventi, arte e musica che ha trasformato il volto della città. #ANSAViaggi ? bit.ly/4i3p7Pi Vai su X
La mostra “Bansky Modeste Collection” arriva ad Agrigento Capitale della Cultura - La mostra "Bansky Modeste Collection" per la prima volta arriva in Italia e precisamente ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura, ... Lo riporta 98zero.com
I post-graffiti di Banksy ad Agrigento capitale della cultura - Agrigento come Bristol, le mura della Camera di Commercio di via Atenea diventano base della street art di Banksy. Riporta ansa.it
I post-graffiti di Banksy arrivano ad Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025 - La città di Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, inaugura una mostra dedicata ai post- it.blastingnews.com scrive
La Capitale della cultura accoglie la mostra dedicata a Bansky, Schifani e Cucinotta: "Grande orgoglio" - Il collettivo francese “Bansky modest collection” propone 180 riproduzioni delle opere più note del misterioso writer inglese ... Scrive agrigentonotizie.it
Un francobollo per Capitale della cultura: presentazione ufficiale ai Filippini - Venerdì 5 dicembre la cerimonia con il sindaco Miccichè, la Fondazione Agrigento 2025 e Poste Italiane per l’emissione della serie nazionale dedicata alla città ... Segnala agrigentonotizie.it
Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 con Bansky - Dal 4 al 21 dicembre, Agrigento ospiterà l'attesa grande esposizione dedicata a Banksy, con 240 opere allestite negli spazi espositivi della Camera di ... villegiardini.it scrive