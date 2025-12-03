Capitale italiana della cultura ci mostra l' isola scomparsa | viaggio alla scoperta della Ferdinandea

Emerse dal mare nel 1831 e scomparve pochi mesi dopo. Le rocce vulcaniche di Ferdinandea continuano a esercitare un fascino unico. Un’isola effimera, al centro di dispute internazionali ottocentesche e da sempre custodita nell’immaginario dei siciliani come un luogo sospeso fra storia e leggenda. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it