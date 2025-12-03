Capitale italiana della cultura ci mostra l' isola scomparsa | viaggio alla scoperta della Ferdinandea

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emerse dal mare nel 1831 e scomparve pochi mesi dopo. Le rocce vulcaniche di Ferdinandea continuano a esercitare un fascino unico. Un’isola effimera, al centro di dispute internazionali ottocentesche e da sempre custodita nell’immaginario dei siciliani come un luogo sospeso fra storia e leggenda. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

capitale italiana cultura mostraLa mostra “Bansky Modeste Collection” arriva ad Agrigento Capitale della Cultura - La mostra "Bansky Modeste Collection" per la prima volta arriva in Italia e precisamente ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura, ... Lo riporta 98zero.com

capitale italiana cultura mostraI post-graffiti di Banksy ad Agrigento capitale della cultura - Agrigento come Bristol, le mura della Camera di Commercio di via Atenea diventano base della street art di Banksy. Riporta ansa.it

capitale italiana cultura mostraI post-graffiti di Banksy arrivano ad Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025 - La città di Agrigento, Capitale italiana della Cultura 2025, inaugura una mostra dedicata ai post- it.blastingnews.com scrive

La Capitale della cultura accoglie la mostra dedicata a Bansky, Schifani e Cucinotta: "Grande orgoglio" - Il collettivo francese “Bansky modest collection” propone 180 riproduzioni delle opere più note del misterioso writer inglese ... Scrive agrigentonotizie.it

capitale italiana cultura mostraUn francobollo per Capitale della cultura: presentazione ufficiale ai Filippini - Venerdì 5 dicembre la cerimonia con il sindaco Miccichè, la Fondazione Agrigento 2025 e Poste Italiane per l’emissione della serie nazionale dedicata alla città ... Segnala agrigentonotizie.it

capitale italiana cultura mostraAgrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 con Bansky - Dal 4 al 21 dicembre, Agrigento ospiterà l'attesa grande esposizione dedicata a Banksy, con 240 opere allestite negli spazi espositivi della Camera di ... villegiardini.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Capitale Italiana Cultura Mostra