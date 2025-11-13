Bologna, 13 novembre 2025 – Michelangelo Buonarroti (1475-1564) viene a Bologna in due occasioni. E a questo tema è dedicata una mostra che, per la prima volta, mette in luce persone e cose, opere compiute e opere perdute che il maggior artista del Rinascimento abbia visto e lasciato a Bologna. ’Michelangelo e Bologna ’ (Palazzo Fava, da oggi al 15 febbraio 2026) cade nel 550° anniversario della nascita dell’uomo più completo del nostro Cinquecento. Presentata da Patrizia Pasini (presidente Fondazione Carisbo), Renzo Servadei (amministratore Genus Bononiae), Beppe Costa (presidente Opera Laboratori, produttore della mostra) e da Michele Coppola (executive director Arte Cultura di Intesa Sanpaolo) che ha voluto sottolineare “l’importanza del dialogo con la Fondazione bolognese nella piena condivisione dei valori che contribuiscono alla crescita delle nostre città”, la rassegna è curata da Cristina Acidini e Alessandro Cecchi, presidente e direttore della Fondazione Casa Buonarroti di Firenze, maggior prestatore delle opere esposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Michelangelo e Bologna, la mostra: tra la fuga da Firenze e la lite con il Papa, il genio arriva in città