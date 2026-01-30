scoperta una rara variante metabolica del diabete in neonati rivelando nuovi meccanismi ereditari

Una scoperta scientifica apre nuove strade sulla forma rara di diabete che colpisce i neonati. Gli esperti hanno individuato una variante metabolica ancora poco conosciuta, presente fin dai primi mesi di vita. La scoperta potrebbe cambiare il modo in cui si affronta questa malattia, che finora era considerata molto rara. Gli studi hanno evidenziato meccanismi ereditari che coinvolgono il metabolismo, portando a un passo avanti nella diagnosi e nelle possibili terapie.

Un’importante scoperta scientifica ha messo in luce una rara forma di diabete che si manifesta fin dai primi mesi di vita, con conseguenze che vanno ben oltre il metabolismo del glucosio. Il fenomeno è legato a mutazioni in un singolo gene, TMEM167A, identificate in sei neonati affetti da una sindrome complessa che combina diabete neonatale, microcefalia e epilessia. I ricercatori, provenienti dall’Università di Exeter e dall’Università Libera di Bruxelles, hanno analizzato campioni genetici di questi bambini e hanno scoperto che tutti presentavano alterazioni ereditarie nello stesso gene, rivelando un legame diretto tra il difetto genetico e la comparsa simultanea di disturbi metabolici e neurologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Diabete Neonatale

Ultime notizie su Diabete Neonatale

