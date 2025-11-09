A Novara la camminata metabolica per la Giornata mondiale del diabete

La prevenzione è la prima cura: è con questo messaggio che i Lions italiani tornano, anche quest'anno, a mobilitarsi in occasione della Giornata mondiale del diabete, il 14 novembre, e per tutto il mese di novembre. Nei fine settimana, i volontari del Multidistretto 108 Italy saranno presenti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'azione - I Settimanali della Diocesi di Novara. . Questa mattina, da piazza Gramsci, è partita la terza edizione della Camminata delle città contro il tumore al pancreas. Sono tanti i novaresi che hanno partecipato. Ecco il videoservizio - facebook.com Vai su Facebook

Camminata metabolica: come migliora la salute e perché fa dimagrire - Tra i tanti benefici di questa singolare marcia quello di ritrovare l'equilibrio fisico e mentale, allenandosi a stretto contatto con la natura. Da gazzetta.it

"Camminata Metabolica" percorso dedicato a salute e benessere - Le Terme di Chianciano, parte di Terme & Spa Italia, lanciano il progetto "Camminata Metabolica" per favorire salute e benessere. Scrive lanazione.it

La Camminata metabolica: boxe e passi di danza per stimolare i muscoli - L’allenamento outdoor: il migliore "booster" naturale per rafforzare il sistema immunitario, specialmente in previsione dell'ondata influenzale nei mesi invernali. Scrive ilmessaggero.it