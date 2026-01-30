Sciatori fuori pista finiscono in un canalone soccorsi all' opera per salvarli

Due sciatori sono finiti in un canalone vicino alle piste del Monte Canin e ora sono bloccati. Sono stati segnalati all'altezza del terzo sostegno della telecabina, partendo dal basso. I soccorsi sono già al lavoro per recuperarli e metterli in sicurezza.

Il fatto si è verificato sul Monte Canin. Le squadre operative si sono attivate poco prima delle 17 Due sciatori sono bloccati in un canalone in cui sono finiti vicino alle piste, all'altezza del terzo sostegno per la telecabina del Monte Canin, partendo dal basso. I componenti della coppia, che si erano spostati dalla traiettoria della pista battuta di circa un centinaio di metri, sono incolumi. Hanno chiesto aiuto e sono stati sentiti da un poliziotto in servizio sulle stesse piste, il quale avrebbe dato l'allarme. Alle 16 e 45 la Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino e la Guardia di finanza di Tarvisio.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Monte Canin

Ultime notizie su Monte Canin

