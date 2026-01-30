Sci Alpino Femminile cancellata la gara a Crans Montana | tracciato pericoloso per meteo

La discesa femminile a Crans Montana è stata cancellata all’ultimo minuto. La giuria ha deciso di non far disputare la gara perché il tracciato era troppo pericoloso a causa delle condizioni meteo. Gli organizzatori avevano già programmato l’evento, ma le temperature e le nevicate improvvise hanno reso impossibile la sicurezza delle atlete. La cancellazione arriva a poche ore dall’inizio previsto, lasciando molte concorrenti deluse e con poche possibilità di recuperare. È l’ennesima volta che il meteo mette in crisi le tappe di questa stagione.

Crans Montana, 30 gennaio 2026 – La giuria di gara ha cancellato la discesa di Crans Montana, appuntamento di apertura della tappa nella località elvetica, ultimo appuntamento del massimo circuito prima della pausa olimpica. La gara è stata sospesa dopo sei discese, per via delle condizioni complicate sia dal punto di vista meteo, con una nevicata in intensificazione nella parte superiore del tracciato, sia del manto della pista che ha messo in difficoltà diverse atlete. Resta al momento programmata per le 13 la prima prova maschile in vista della discesa di domenica; domani è attualmente in calendario alle 11 il superG femminile, preceduto dalla seconda prova maschile.

