Schianto micidiale contro una betoniera il boato atroce Traffico in tilt

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio a Cagliari, sull’Asse Mediano. Un’auto si è scontrata violentemente contro una betoniera, causando un boato forte e improvviso. Il traffico si è subito bloccato, creando lunghe code e disagi per chi transitava in zona. Sul posto sono arrivati polizia e soccorritori, ma ancora non si conoscono tutti i dettagli sulle cause dell’incidente.

Il pomeriggio stradale di Cagliari è stato scosso da un violento scontro verificatosi sull' Asse Mediano, precisamente all'altezza dello svincolo che da viale Marconi conduce verso via Mercalli. Una Mini Cooper, per dinamiche ancora in fase di minuzioso accertamento da parte delle autorità, è finita con un impatto violento "contro una betoniera" che procedeva lungo la medesima direttrice. La scena ha immediatamente attirato l'attenzione dei numerosi automobilisti in transito, mentre i soccorsi si sono attivati con la massima urgenza per prestare assistenza ai coinvolti.

