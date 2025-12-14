Schianto atroce sulla Statale tutti giovani Il boato all’alba

Un tragico incidente sulla Statale coinvolge giovani vittime, sconvolgendo la quiete dell’alba calabrese. Il suono improvviso dello schianto e le sirene delle ambulanze interrompono il silenzio mattutino, riportando la paura e il dolore nelle comunità locali. Un evento che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e le tragedie che colpiscono le giovani generazioni.

Un boato improvviso, le sirene che squarciano il silenzio prima dell’alba e la paura che torna a bussare sulle strade della Calabria. Nessuno si aspettava che quella notte tranquilla potesse trasformarsi in una corsa contro il tempo. Ma cosa ha davvero sconvolto la Statale 106? Il nuovo incidente choc è avvenuto nelle prime ore di domenica, proprio vicino agli Scavi Archeologici di Sibari. Un tratto di strada che, ancora una volta, si è trasformato in teatro di terrore: due auto, tre giovani coinvolti, uno in condizioni considerate gravissime. Il bilancio riapre una ferita mai chiusa. Choc sulla Statale 106: la dinamica dell’incidente. Caffeinamagazine.it Incidente a Chieti, schianto tra due auto: morte tre donne. Chiusa la SS652, due amiche tra le vittime - Schianto tra due auto, sulla statale 652 "Fondo Valle Sangro": tre donne decedute. ilgazzettino.it

