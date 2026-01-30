Scelta del cast per A34 suscita dibattito | attori non conformi al profilo etnico originale innescano polemiche online

L’annuncio del cast per il film tratto da *Deep Cuts* ha fatto scoppiare un polverone online. Molti si sono lamentati sui social, criticando la scelta degli attori che non corrispondono al profilo etnico originale dei personaggi. La decisione ha diviso il pubblico e alimentato discussioni accese sulla rappresentazione e la libertà creativa.

L'annuncio del casting per l'adattamento cinematografico di *Deep Cuts*, il romanzo del 2023 di Holly Brickley, ha scatenato un'ondata di reazioni negative sui social media. A24, casa di produzione responsabile del progetto, ha scelto Odessa A'Zion per interpretare Zoe Gutierrez, un personaggio centrale la cui identità è esplicitamente definita nel testo come figlia di una madre messicana e di un padre ebreo. La scelta ha suscitato immediate critiche da parte di lettori, attivisti per la rappresentanza e appassionati di letteratura contemporanea, che hanno denunciato un chiaro caso di whitewashing. Ragazzi! ! Sono d'accordo con tutti voi e non farò questo film". Odessa A'zion, nota per il suo ruolo in Marty Supreme, ha deciso di abbandonare Deep Cuts, un film prodotto da A24, dopo la bufera scoppiata online per la sua scelta nel cast. La pellicola prende

