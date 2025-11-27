Stranger Things 5 quanto guadagnano gli attori del cast

La quinta e ultima stagione di Stranger Things è destinata a fare ascolti da capogiro. Disponibile dal 27 novembre con il primo volume, ha mandato in down Netflix per i troppi utenti collegati online al momento del debutto. Evento che lascia intuire come la serie possa issarsi tranquillamente oltre i dati della stagione precedente, salendo sul podio delle produzioni in lingua inglese più viste della storia sulla piattaforma della N rossa. Da record anche il budget: secondo Forbes, sarebbe costata fra 50 e 60 milioni di dollari a puntata: facendo un rapido calcolo, considerando che ne conta otto, il costo complessivo ammonterebbe a una cifra monstre tra i 400 e i 480 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stranger Things 5, quanto guadagnano gli attori del cast

