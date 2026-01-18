Chievo Verona-MilanFuturo la preview del match | rossoneri chiamati alla vittoria
Il prossimo incontro tra Chievo Verona e Milan si svolgerà domenica 17 gennaio allo stadio Olivieri, alle ore 18:00. Un’occasione importante per i rossoneri, che cercano una vittoria per consolidare la posizione in classifica. Questa preview offre un’analisi obiettiva delle sfide previste e delle strategie che potrebbero influenzare il risultato del match.
Il Milan Futuro verrà ospitato dal Chievo Verona allo stadio Olivieri domenica 17 gennaio alle ore 18:00. I rossoneri di Massimo Oddo provengono dalla sconfitta contro il Pavia per 1-0 e, di conseguenza, sono chiamati a ritornare alla vittoria conquistando 3 punti fondamentali per la classifica: i rossoneri, attualmente, occupano la quita posizione a quota 31 punti, assieme alla Casatese Merate. Ecco, di seguito, la Match Preview (Fonte acmilan.com) - Big match in programma per Milan Futuro, atteso dal ChievoVerona allo stadio Oliveri di Verona, domenica 17 gennaio alle 18.00 nella 20ª giornata di Serie D (girone B). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Verona Bologna 2-3, i felsinei ritrovano la vittoria. scaligeri sempre più giù. Il resoconto del match del Bentegodi
Nel match del Bentegodi, Bologna supera Verona 3-2, tornando a vincere dopo due mesi. I felsinei conquistano tre punti importanti, mentre i scaligeri continuano la loro fase difficile. Ecco il resoconto dettagliato della partita, analizzando gli aspetti salienti e le dinamiche che hanno caratterizzato l'incontro tra le due squadre.
Il Bologna conquista una vittoria in rimonta per 3-2 contro il Verona nel recupero della 16ª giornata di Serie A. La partita ha visto i rossoblù recuperare uno svantaggio iniziale, portando a casa i tre punti in trasferta. Un risultato importante nel cammino stagionale, che evidenzia la capacità della squadra di reagire alle difficoltà e di ottenere un risultato positivo in una trasferta complessa.
#DouglasCosta ritorna in Italia: ufficiale il suo arrivo al #ChievoVerona in #SerieD. Il brasiliano classe 1990, reduce dall'esperienza al Sydney FC, ha vestito le maglie di #BayernMonaco e #Juventus x.com
