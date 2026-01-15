Alice Taglietti protagonista di One for All su Volare il canale di Sportface TV
Alice Taglietti, medaglia d’oro nel Team Ranking agli Europei di Tallinn, è protagonista di un nuovo episodio di One for All su Volare, il canale di Sportface TV. La puntata propone un approfondimento sulla ginnastica ritmica, offrendo uno sguardo sulla carriera e le qualità della giovane atleta, tra energia, tecnica e passione.
