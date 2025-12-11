Enti locali Schifani annuncia | Nel 2026 il Fondo per i Comuni crescerà di 30 milioni

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha annunciato che nel 2026 il Fondo per i trasferimenti ordinari ai Comuni aumenterà di 30 milioni di euro. La comunicazione è stata fatta dopo un incontro con una delegazione di Anci Sicilia, guidata dal presidente Paolo Amenta e dal segretario generale Mario Emanuele Alvano.

Il Fondo per i trasferimenti ordinari ai Comuni crescerà nel 2026 di 30 milioni di euro". Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Renato Schifani, dopo l’incontro con una delegazione di Anci Sicilia, guidata dal presidente Paolo Amenta e dal segretario generale Mario Emanuele Alvano, alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dal Comitato permanente degli enti locali, Cpel la richiesta alla Giunta regionale: serve una regia condivisa per garantire i servizi locali #gazzettamatin #entilocali #cpel - facebook.com Vai su Facebook

L’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali (dal 1° gennaio 2025) è stato aggiornato: nuove modifiche e un decesso registrato. Info complete gdc.ancidigitale.it/aggiornato-lel… Vai su X

Trenta milioni in più dal 2026 nel fondo per i Comuni, Schifani lo annuncia in un incontro con l’Anci - All'indomani della protesta dei sindaci che parlavano di paradosso di entrate che crescono per la Regione e comuni in dissesto e abbandonati il governatore e l'Assessore Dagnino convocano i primi citt ... Segnala blogsicilia.it

Enti Locali, Schifani: il fondo per i Comuni crescerà di trenta milioni nel 2026 - Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Renato Schifani, dopo l'incontro con una delegazione di Anci Si ... Si legge su rainews.it