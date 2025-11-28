Sindaco chiude la scuola fino al 1° dicembre dopo l' incendio nella cabina elettrica
Un incendio ha interessato la cabina di alimentazione elettrica della scuola media Ugo Foscolo, situata in via della Resistenza a Lusciano.Le fiamme, scaturite probabilmente da un malfunzionamento di uno degli interruttori di manovra, hanno richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gruppo Editoriale Tv7. . SPESE ELETTORALI, NUOVA INDAGINE SU BRUGNARO - La Procura chiude le indagini sul sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e sul dg del Comune Morris Ceron: contestato il presunto sforamento dei tetti di spesa elettorale per oltre - facebook.com Vai su Facebook
Sindaco chiude la scuola fino al 1° dicembre dopo l'incendio nella cabina elettrica - A seguito del grave dissesto, il sindaco Marco Valentino ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura del plesso fino al 1° dicembre 2025, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di ... Come scrive casertanews.it
Lavori Abbanoa a Carbonia, il sindaco chiude le scuole - Il sindaco Pietro Morittu ha emesso per domani, mercoledì 26 novembre, un’ordinanza di chiusura dei plessi scolastici a seguito di una interruzione programma dell'erogazione idrica, dovuta a important ... Scrive msn.com
Vibo, si rompe la conduttura idrica scuole senz’acqua e il sindaco le chiude - Si rompe una conduttura e le scuole rischiano di restare senza acqua, il sindaco di Vibo decide: chiuse per una giornata ... Scrive quotidianodelsud.it