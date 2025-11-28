Roberta Bruzzone rompe il silenzio dopo l’assenza a Ore 14 sera | ‘Nel 2026 solo spazi in cui ho pieno controllo sui contenuti’

La criminologa assente anche nella puntata del 28 novembre di Ore 14. Dopo l’assenza che aveva fatto discutere nella puntata di Ore 14 sera, Roberta Bruzzone pubblica un lungo post sugli ottimi ascolti della puntata di Nella mente di Narciso, in onda subito dopo il programma di Milo Infante, e lascia intendere che apparirà sempre meno nei talk. Annunciati nuovi impegni televisivi per il 2026 e una scelta netta: partecipare solo a programmi dove può controllare rigorosamente contenuti e metodo. L’assenza a Ore 14 sera e il silenzio che aveva fatto discutere. L’assenza di Roberta Bruzzone nella puntata del 27 novembre di Ore 14 sera, il talk di approfondimento serale condotto da Milo Infante su Rai 2, aveva attirato l’attenzione dei telespettatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Roberta Bruzzone rompe il silenzio dopo l’assenza a Ore 14 sera: ‘Nel 2026 solo spazi in cui ho pieno controllo sui contenuti’

