San Cristoforo con Agata piazza e chiesa gremite | una festa di fede cultura e legalità

La piazza e la chiesa di San Cristoforo con Agata sono state piene di gente ieri pomeriggio. La seconda edizione della manifestazione ha portato in strada cittadini di tutte le età, famiglie e giovani, che si sono riuniti per celebrare con fede e spirito di comunità. La chiesa della Madonna della Salette e piazza Don Innocenzo Bonomo si sono riempite di voci, colori e tradizioni, in un evento che unisce cultura, religione e senso civico.

Grande partecipazione e forte valore simbolico per la seconda edizione della manifestazione “San Cristoforo con Agata”, che ha visto la chiesa della Madonna della Salette e piazza Don Innocenzo Bonomo gremite di cittadini, famiglie, giovani e fedeli.Una giornata vissuta in un clima di festa, gioia e fede autentica, all’insegna della cultura, della legalità e dell’impegno civile, che ha restituito centralità e dignità a uno dei quartieri storicamente più popolari della città.La solenne celebrazione eucaristica con la benedizione dei sacchi votivi di Sant’Agata è stata presieduta da don Franco Di Natale, direttore della casa salesiana della Salette.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il 28 gennaio, nel quartiere San Cristoforo, si terrà la seconda edizione della festa “San Cristoforo con Agata”.

Il 28 gennaio torna la festa di San Cristoforo con Agata nel quartiere storico.

