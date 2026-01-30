Sampdoria-Spezia sabato 31 gennaio 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domani sera alle 19:30 si sfidano Sampdoria e Spezia in un match che potrebbe cambiare i destini di entrambe. La Sampdoria arriva dall’ultimo doppio pareggio contro Entella e Catanzaro e ha bisogno di vincere per lasciarsi alle spalle le difficoltà. Lo Spezia, invece, ha solo un punto di vantaggio in classifica e cerca punti per migliorare la posizione. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe: chi vince può dare una svolta alla stagione.

Dopo il doppio pareggio contro Entella e Catanzaro si avvicina un importante spartiacque per la stagione della Sampdoria, ma lo Spezia ha solo un punto in più nella classifica di Serie B. Nonostante la recente vittoria contro l'Avellino, la squadra di Donadoni infatti ha solo un punto in più per cui questa potrebbe essere davvero.

