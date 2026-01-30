Questa sera alle 19, si gioca il derby bretone tra Lorient e Nantes. Le due squadre arrivano con situazioni diverse in classifica: il Lorient di Pantaloni cerca punti per risalire, mentre il Nantes di Kantari lotta per uscire dalla zona retrocessione. La partita promette battaglia, con le formazioni pronte a darsi battaglia per conquistare i tre punti.

Derby bretone tra 2 squadre al momento distanti ben 11 punti in classifica quello tra il Lorient di Pantaloni ed il Nantes di Kantari attualmente terzultimo in classifica. Secondo colpaccio esterno per i merlus che dopo aver vinto a Monaco bissano nel derby contro il Rennes, sfida che si conferma sempre più favorevole. Sfatato il tabù trasferta la gara odierna potrebbe anche dare un’altra dimensione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lorient-Nantes (sabato 31 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati

Approfondimenti su Lorient Nantes

Il match tra Monaco e Lorient, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 19:00, apre la prima giornata di ritorno della Ligue 1.

Il match tra Monaco e Lorient, in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 19:00, apre la prima giornata di ritorno della Ligue 1.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lorient Nantes

Argomenti discussi: Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal e Bayern vogliono il riscatto, il PSG difende il primato, in Spagna è solito duello a due; - la Repubblica; Lorient-Nantes (sabato 31 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Lorient-Nantes: quote e pronostici, si gioca sabato 31 gennaio allo Stade du Moustoir.

Pronostico Lorient vs Nantes – 31 Gennaio 2026Nel contesto del Ligue 1, la sfida tra Lorient e Nantes in programma il 31 Gennaio 2026 alle 19:00 allo Stadio du Moustoir promette un confronto intenso. Le ... news-sports.it

Lorient-Nantes (sabato 31 gennaio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/AOtNuIQ #scommesse #pronostici x.com

SERIE A and LIGUE 1 all matches score prediction #football #SerieA #Ligue1 #Lazio #napoli #Fiorentina #Cremonese #verona #torino #bologna #InterMilan #marseille #nantes #brest #auxerre #lorient #metz #PSG #ParisFC #everyonefollowers - facebook.com facebook