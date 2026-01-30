Salvaguardia di un patrimonio Pesce di Zucchero continuerà a esistere in un deserto commerciale chiamato Centro Storico

Il panificio Caruso, meglio conosciuto come Pesce di Zucchero, continuerà a essere presente nel centro storico, anche se in un mercato sempre più vuoto. Nonostante le difficoltà e il deserto commerciale, il negozio ha deciso di restare aperto, mantenendo vivo un pezzo di tradizione locale. La scelta è stata presa per preservare un patrimonio che, altrimenti, rischierebbe di scomparire del tutto. La nuova strategia punta a resistere, anche in un ambiente difficile, per non perdere un marchio storico che, per molti, rappresenta un punto di

Tempo di lettura: 2 minuti Un progetto per cercare di mantenere in vita un marchio storico. Il panificio Caruso, che, detto così, potrebbe far fare spallucce a molti, meglio chiamarlo per come lo conoscono in massa: Pesce di Zucchero. Un’attività che ha abbassato la saracinesca col rischio di portare con sè tutto quel carico di segreti, miti, leggende e storie. In tanti sono passati per un cornetto o per il marsigliese con la mortadella, specie dopo aver fatto serata quando lo stomaco si trasformava in voragine. Tanti anni, alla fine per Lello Caruso è arrivato il momento di fermarsi non potendo contare sulla continuità familiare per altre strade intraprese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salvaguardia di un patrimonio, Pesce di Zucchero continuerà a esistere in un deserto commerciale chiamato Centro Storico Approfondimenti su Pesce di Zucchero Ricostruzione post terremoto: dall'Adsi un appello per la salvaguardia del patrimonio storico L'Adsi ha lanciato un appello per la tutela del patrimonio storico a seguito del terremoto del 2023. In un negozio del centro storico pesce senza indicazione di provenienza, sequestrati oltre 100 chili Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pesce di Zucchero Argomenti discussi: Dalle Case alla Storia, presentazione il 23 gennaio in Campidoglio; Bilancio, via libera a norma su compensazione anticipazioni di liquidità; Costituzione, città che cambiano e cittadini attivi: il dibattito sulla tutela del patrimonio italiano a TG2 Italia Europa; Arte: i batteri ‘restauratori dell’ENEA protagonisti di un progetto di bioarte. Foce del Neto, il Circolo Ibis chiede tutela rafforzata per un patrimonio di biodiversitàLa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Foce del Neto rappresenta uno degli ecosistemi più rilevanti della Calabria dal punto di vista naturalistico e ... wesud.it Patrimonio culturale, un modello di cooperazione: a Washington Italia e Usa celebrano 25 anni di intesaL’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci ha ospitato martedì 20 gennaio a Villa Firenze, sede dell’ambasciata italiana a Washington, l’evento Custodians of Culture per celebrare il 2 ... ildenaro.it Una bottega nascosta in un vicolo del centro storico, senza insegna, ma con un’identità fortissima. Un nome che non serve scrivere, perché qui lo conoscono tutti. Un’attività che da generazioni sforna pane, dolci, cornetti diventati parte della quotidianità cittadi - facebook.com facebook Potenza, non si ferma all'alt e nella fuga danneggia diverse auto parcheggiate nel centro storico x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.