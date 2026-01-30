Ieri il governo ha di nuovo cancellato lo scudo che proteggeva le imprese che sfruttano i lavoratori sottopagati. È la terza volta in sei mesi che questa misura viene eliminata, proprio mentre si avvicinava il Consiglio dei ministri. Le imprese non avranno più immunità e dovranno affrontare le conseguenze delle loro pratiche.

Lo scontro Pressing del Quirinale sul governo, varato un nuovo decreto sul Pnrr. Meno vincoli di bilancio alla ricerca, resta l'incubo del precariato Lo scudo per le imprese che sfruttano lavoratori sottopagati è saltato ieri per la terza volta in sei mesi, proprio sulla soglia del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo decreto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il dietrofront è avvenuto dopo un pressing silenzioso ma determinante del Quirinale, che ha sollevato dubbi tecnici e di coerenza costituzionale, imponendo l'ennesima retromarcia a un esecutivo recidivo.

© Cms.ilmanifesto.it - Salta ancora lo scudo alle imprese: Nessuna immunità a chi sfrutta

