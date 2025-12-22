Scudo alle imprese nella manovra 2026 | esplode la polemica sui diritti dei lavoratori
La norma approvata in commissione Bilancio. Nelle pieghe della manovra economica 2026 emerge una disposizione destinata ad avere un forte impatto su migliaia di lavoratori. Durante la lunga maratona di votazioni in commissione Bilancio è stato approvato un emendamento della maggioranza che introduce una forma di tutela per le aziende. La norma riguarda i datori di lavoro che applicano un contratto collettivo, anche quando le retribuzioni non risultano pienamente conformi all' articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto a una paga proporzionata e dignitosa. Cosa prevede l'emendamento inserito nella manovra.
