Salerno Guiscards al Settembrino arriva la Giffonese

La Salerno Guiscards si prepara a tornare in campo dopo la vittoria esterna contro il Bracigliano. La squadra vuole continuare il momento positivo e mettere altri punti in classifica, questa volta contro la Giffonese al Settembrino. I giocatori sono motivati e pronti a scendere in campo, consapevoli dell’importanza di mantenere il ritmo e proseguire sulla strada dei risultati.

Dopo l'importante affermazione esterna contro il Bracigliano, la Salerno Guiscards è pronta a tornare in campo per dare seguito al proprio momento positivo. Domani, sabato, con fischio d'inizio alle ore 15, i foxes ospiteranno la Giffonese allo stadio Settembrino di Fratte, nella gara valida per la 16ª giornata del Girone G di Prima Categoria. Una sfida da non sottovalutare, nonostante la posizione di classifica degli avversari. La Giffonese occupa attualmente l'ultima posizione, ma resta una formazione capace di creare difficoltà se affrontata con superficialità. Numeri e risultati non ingannano, ma il campo impone sempre massimo rispetto e attenzione.

