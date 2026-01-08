Salerno Guiscards | una volpe invade il campo si impossessa di una felpa e scappa

Da salernotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio insolito ha catturato l’attenzione dei tifosi dei Salerno Guiscards. Durante una partita, una volpe si è introdotta in campo, ha preso una felpa e si è allontanata. L’episodio, condiviso sui social della squadra, ha suscitato sorpresa e sorrisi tra gli appassionati. Un evento che, pur fuori dall’ordinario, si inserisce nel contesto di una comunità appassionata e vicina alla propria squadra.

"Abbiamo un nuovo acquisto!": con queste parole, un simpatico video è stato condiviso sui profili social dei Salerno Guiscards, compagine salernitana di calcio dilettantistico. Una volpe, neanche a farlo apposta simbolo dei Guiscards, infatti, ha fatto irruzione sul campo per scappare via con una. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Entusiasmo e sorrisi per “Porta un dono in campo”, il torneo benefico dei bimbi al campo Volpe

Leggi anche: Si avvicina a un gatto, ma in realtà è una volpe: donna morsicata, interviene l’Ats

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Salerno, restyling Volpe e Arechi: non ci sono più ostacoli - Il portiere non c’è e bisogna correre per appoggiare la palla in rete. ilmattino.it

Salerno, Rosa Volpe è il nuovo procuratore generale: subentra a Primicerio - E torna da procuratore generale, posto rimasto vacante dopo il pensionamento del collega Leonida Primicerio. ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.