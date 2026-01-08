Salerno Guiscards | una volpe invade il campo si impossessa di una felpa e scappa

Un episodio insolito ha catturato l’attenzione dei tifosi dei Salerno Guiscards. Durante una partita, una volpe si è introdotta in campo, ha preso una felpa e si è allontanata. L’episodio, condiviso sui social della squadra, ha suscitato sorpresa e sorrisi tra gli appassionati. Un evento che, pur fuori dall’ordinario, si inserisce nel contesto di una comunità appassionata e vicina alla propria squadra.

