San Bartolomeo in Galdo Carabinieri salvano 80enne sotto la neve
A San Bartolomeo in Galdo, i Carabinieri sono intervenuti con successo per trovare un uomo di 80 anni disperso nella neve. Dopo ore di ricerche in un'area boschiva difficile da attraversare, l’anziano è stato ritrovato vivo, in condizioni di ipotermia. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza dell’anziano, dimostrando l’efficacia delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza.
Intervento eroico dei Carabinieri: anziano scomparso ritrovato vivo in ipotermia dopo ore di ricerche in un bosco impervio. Nella notte dell’8 gennaio 2026, un anziano di 80 anni è stato tratto in salvo dai Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, dopo essersi allontanato da casa e aver trascorso ore sotto la neve in un bosco impervio. L’uomo, in grave stato di ipotermia, è stato ritrovato vivo grazie a un intervento tempestivo e straordinario. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento L’allarme e l’avvio delle ricerche. L’allarme è scattato alle 02:55, quando la moglie e il figlio si sono presentati al Comando Stazione Carabinieri denunciando la scomparsa del congiunto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
