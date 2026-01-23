Prima ruba al supermercato poi si scaglia contro gli agenti che lo avevano fermato Arrestato

Nella giornata di ieri ad Ancona, un uomo di circa 30 anni, extracomunitario, è stato arrestato dalla polizia per aver tentato di rubare al supermercato e aver opposto resistenza agli agenti intervenuti. L'intervento si è concluso con l'arresto dell’individuo, accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 gennaio, la polizia ha arrestato un uomo di circa 30 anni, extracomunitario, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 16,30 circa, una Volante si è recata in un supermercato di via Montagnola, dove qualcuno aveva dato l’allarme dopo che un uomo era stato visto rubare diversi prodotti. Colui che ha composto il Nue 112 ha aggiunto che la refurtiva era stata nascosta dall’uomo sotto gli indumenti che stava indossando e, una volta scoperto, ha anche dato in escandescenze. Con non poca difficoltà e grazie anche all’ausilio dei militari in servizio per “Strade sicure”, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo e a portarlo in questura.🔗 Leggi su Anconatoday.it

