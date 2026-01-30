Ruba mille euro di spesa all’Iperal di Casnigo | 22enne arrestata per furto

Una ragazza di 22 anni è stata arrestata dopo aver rubato più di mille euro di spesa all’Iperal di Casnigo. La giovane, che ha portato via 210 prodotti, è stata fermata dalle forze dell’ordine e adesso rischia una denuncia per furto pluriaggravato. I vigili hanno scoperto il suo furto poco prima che lasciasse il supermercato.

Casnigo. Ha rubato 210 prodotti per una spesa totale di 1039 euro ed è stata arrestata con l’accusa di furto pluriaggravato. Alla sbarra è finita A.A.M., rumena di 22 anni, mentre il suo complice, identificato, è riuscito a scappare. Giovedì 29 gennaio, intorno alle 11 del mattino, un cittadino ha chiamato i carabinieri segnalando una ragazza che si stava allontanando a piedi dall’ Iperal di Casnigo e che aveva abbandonato un carrello pieno di generi alimentari nel parcheggio del market. Lui la stava seguendo a distanza e comunicava gli spostamenti in tempo reale alle forze dell’ordine. Poco dopo è arrivata una pattuglia dei militari di Gandino, che hanno fermato la rumena mentre era impegnata in una conversazione al cellulare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

