Ristori per l' inceneritore 400mila euro nelle casse del comune Via libera in consiglio

Quella di ieri è stata una giornata importante per la comunità di San Felice a Cancello. Dopo anni di lotta, di lavoro e di confronto, il Consiglio Comunale ha approvato e ratificato una Variazione di Bilancio generata dal ristoro di circa 400mila euro per l’attività dell’inceneritore di Acerra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

