Roma verso Udine senza Dybala | Gasperini studia le alternative

La Roma si prepara alla sfida contro l’Udine senza Dybala. I giallorossi tornano da Atene con la qualificazione agli ottavi di Europa League già conquistata, ma ora devono riorganizzare la squadra senza il loro attaccante. Gasperini sta valutando le alternative per non perdere slancio e riprendere subito il cammino in campionato.

La Roma rientra dalla trasferta di Atene con l’obiettivo europeo centrato: il pass diretto per gli ottavi di finale di Europa League è in tasca, ma non senza conseguenze. A preoccupare è soprattutto l’assenza di Paulo Dybala, che non sarà a disposizione per la trasferta di Udine a causa dell’infiammazione alla capsula laterale del ginocchio sinistro. Una scelta dettata dalla prudenza dopo il forfait in Grecia, ma che costringe Gasperini a rivedere assetti e soluzioni offensive in una fase della stagione che richiede continuità e concretezza. La trasferta di Udine arriva al termine di una settimana gestita con attenzione, tra turnover europeo e recuperi programmati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

