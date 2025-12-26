Roma in ansia per Pellegrini | a rischio il Genoa Gasperini studia le alternative

Nel giorno di Natale, mentre a Trigoria si continua ad attendere qualche regalo dal mercato invernale per completare la rosa di Gasperini, arriva una notizia tutt’altro che festosa. Lorenzo Pellegrini è seriamente in dubbio per la gara di lunedì 29 dicembre contro il Genoa, una sfida delicata che rischia di perdere uno dei suoi protagonisti annunciati. Il capitano giallorosso si era fermato già nell’allenamento della vigilia di Natale, costretto a interrompere la seduta a causa di un fastidio al quadricipite. Un problema che, a distanza di ore, non ha dato segnali di miglioramento e che continua a provocargli dolore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

