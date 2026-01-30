La Roma può sorridere: Hector Hermoso si è allenato con il gruppo e il suo recupero sembra ormai completato. I tifosi aspettano il rientro in campo del difensore, che potrebbe essere disponibile già per il prossimo match contro l’Udinese, in programma lunedì sera. La squadra di Mourinho si prepara a questa sfida con segnali di ottimismo, puntando a migliorare la propria posizione in classifica.

Arrivano segnali positivi da Trigoria per la Roma in vista del posticipo di lunedì sera contro l’ Udinese. Mario Hermoso ha completato l’intero allenamento con il gruppo questa mattina, confermando il rapido recupero dopo l’infortunio. Il difensore spagnolo ha smaltito la lesione muscolare che lo aveva fermato nelle scorse settimane e sarà regolarmente a disposizione di Gian Piero Gasperini per la trasferta al Bluenergy Stadium. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Hermoso rientra: recupero completato in gruppo

Dopo la vittoria contro il Torino, la Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria, concentrandosi sul prossimo impegno europeo contro lo Stoccarda.

