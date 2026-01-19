Roma subito in campo a Trigoria | Ferguson rientra in gruppo

La Roma non perde tempo e torna subito in campo a Trigoria. All'indomani del successo contro il Torino, la squadra giallorossa ha ripreso i lavori al Centro Sportivo Fulvio Bernardini con la testa già rivolta al prossimo impegno europeo contro lo Stoccarda. La notizia più rilevante arriva dal campo: Evan Ferguson è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. L'attaccante ha superato i problemi fisici delle ultime settimane ed è di nuovo a disposizione dello staff tecnico, con il rientro in gara che ora appare imminente. Un segnale importante in vista della sfida di Europa League, che arriva in un momento delicato della stagione.

Nuovo acquisto e subito decisivo: gli auguri della Roma per #Malen #ASRoma x.com

Torino-Roma 0-2 | Analisi tattica Malen subito decisivo Gasperini lo lancia dall’inizio e lui risponde presente: attacco della profondità, strappi continui e un gol (più uno annullato) che indirizzano la partita. Dybala regista offensivo Libero di muoversi tr - facebook.com facebook

