Rapina aggravata in concorso, porto di armi e possesso di distintivi contraffatti per essersi spacciati per poliziotti: queste le ipotesi di reato a carico di due persone di 33 e 47 anni, nei confronti delle quali i carabinieri della Compagnia di Cervia Milano Marittima, con il supporto in fase operativa di personale delle Compagnie di Napoli Stella e Marano di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento restrittivo è l’esito conclusivo dell’attività d’indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cervia Milano Marittima, a seguito di una rapina a mano armata verificatasi lo scorso maggio a Cervia ai danni di un imprenditore al quale era stato sottratto un Rolex del valore di 40 mila euro, oltre a duemila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finti poliziotti per Rolex e soldi. Scattano le manette

Leggi anche: Fermata per un controllo in Stazione Cenetrale: per lei scattano le manette

Leggi anche: Broni, accoltellamento al bar: scattano le manette per l'aggressore

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Finti poliziotti per Rolex e soldi. Scattano le manette; Feroce rapina con pistola, finto poliziotto in fuga con Rolex da 40mila euro: due uomini indagati; Cronaca. Cervia, finti poliziotti caduti in una trappola perfetta: rapina da 40mila euro alle saline, un arresto.

Finti poliziotti per Rolex e soldi. Scattano le manette - Rapina aggravata in concorso, porto di armi e possesso di distintivi contraffatti per essersi spacciati per poliziotti: queste le ipotesi di reato a carico di due persone di 33 e 47 anni, nei confront ... ilrestodelcarlino.it