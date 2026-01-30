Robinson Crusoe entra nei contrasti della Gen Z | Namarian racconta il naufragio di un rapporto tossico e magnetico in Di Te

Namarian, giovane artista toscano nato nel 2005, lancia il suo nuovo singolo “Di Te”. Nel brano, il cantante racconta di un rapporto tossico che si trasforma in un naufragio emotivo, usando il paragone con Robinson Crusoe. La canzone mette in luce le sfide e le contraddizioni della Generazione Z, tra desiderio di libertà e difficoltà nelle relazioni. Namarian si presenta come una voce autentica e diretta, raccontando le sue emozioni con parole semplici ma intense.

« Mi sento un naufrago alla Daniel Defoe, perso su un'isola alla Robinson Crusoe ». Inizia così, con un riferimento esplicito ai classici della letteratura, " Di Te ", il nuovo singolo di Namarian, giovane promessa del pop-urban toscano classe 2005. A vent'anni, l'artista sceglie un immaginario che sembra distante dalla sua generazione per raccontare una deriva che, invece, le è profondamente interna. In "Di Te", la letteratura classica non viene utilizzata come un ensemble di citazioni colta fine a sé stesse, bensì come strumento narrativo volto a mettere ordine, ad organizzare razionalmente ed emotivamente un conflitto interno specifico: quello tra un corpo che resta agganciato a una relazione finita e una mente che ha già deciso di andarsene.

